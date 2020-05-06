«Мы планируем пик»: ученый из Башкирии спрогнозировал ситуацию с коронавирусом

«Похоже цифры заболеваемости были в 2-3 больше чем официальные и достаточно много людей успели переболеть. В Башкортостане, как в России в целом значительными темпами растёт выписка из стационаров. В частности, 5 мая было выписано аж 250, при том, что заболело 35. Да, конечно, выходной день, хочется в сад, надо покинуть больницу, но ни один врач в трезвой памяти тяжелого больного выписывать не будет», – отметил ученый.