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«Мы планируем пик»: ученый из Башкирии спрогнозировал ситуацию с коронавирусом

6 мая 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
По мнению ученого, республика отстает от Москвы на 1-1,5 недели.

Доктор наук, профессор БГМУ Науфаль Загидуллин на своей странице Facebook опубликовал пост, в котором проанализировал текущую ситуацию с коронавирусом в регионе.

По его словам, планку числа заражений увеличивает приезд вахтовиков, однако отставание от Москвы все равно остается прежним – 1-1,5 недели. Ученый считает, что пик забоелвания в республике придется на 12 мая, после чего ситуация стабилизируется.

«Похоже цифры заболеваемости были в 2-3 больше чем официальные и достаточно много людей успели переболеть. В Башкортостане, как в России в целом значительными темпами растёт выписка из стационаров. В частности, 5 мая было выписано аж 250, при том, что заболело 35. Да, конечно, выходной день, хочется в сад, надо покинуть больницу, но ни один врач в трезвой памяти тяжелого больного выписывать не будет», – отметил ученый.

По его мнению, республика готова к плохому повороту событий, к примеру, ко вспышкам в других больницах, он считает, что больше крупных очагов в регионе не будет. Науфаль Загидуллин также отметил, что смертность в регионе сейчас пока что остановилась, но до конца эпидемии будут зарегистрированы еще 5-15 случаев.

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