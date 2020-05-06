В минздраве Башкирии сообщили, в каких районах сейчас зараженные коронавирусом

По информации башкирского минздрава, больше всего заболевших находятся в клинике БГМУ. Там лечение получают 73 человека, 46 человек госпитализированы в уфимскую больницу №5, в больнице №8 и в Белебеевской ЦРБ лечатся по 35 человек, в Нефтекамской городской больнице чуть меньше – 34 человека. В нашумевшей РКБ имени Куватова сократилось количество пациентов – 32, в республиканской инфекционной больнице такое же число пациентов, еще 18 человек госпитализированы в уфимскую больницу №18, в Демской больнице Уфы – 9