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В Башкирии пострадавшим от коронавируса бизнесменам можно подать на субсидии

6 мая 2020, 10:16
Фото: Страница Радия Хабирова Вконтакте
Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По информации руководителя региона, предприятия и предпринимателей, которые пострадали из-за распространения коронавируса, начали регистрировать на сайте налоговой службы.

«Эти сведения нужны для выделения субсидий тем субъектам бизнеса, кто сохранил рабочие места», – пояснил глава региона.

Радий Хабиров отметил, что субсидии будут вычитываться исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ – 12 130 рублей. Субсидии будут выплачены только в заявительном порядке, проинформировал руководитель республики.

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#Новости#Субсидии#Алия Фатхиева#Общество
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