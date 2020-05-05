Предприятия Башкирии скоро вернутся к работе, но вакцины от коронавируса все еще нет

«Никто не озадачивался раньше лечить именно коронавирусную инфекцию, потому что раньше было известно 4 вида этих коронавирусов, которые вызывали обычные острые респираторные заболевания. Никто их не дифференцировал — это не имело смысла. Риновирус, коронавирус, RS-вирус, без разницы, было просто собирательное название ОРВИ. Когда вспыхнула первая атипичная пневмония, она столь быстро развилась и столь быстро ушла, что никто не успел ничего разработать. 8000 заболевших, 800 умерших. Тут экономический смысл, понятное дело, главенствовал — ведь эта разработка очень дорого стоит. У нас очень хорошие вирусологи, поверьте мне, и очень хорошая школа. Вакцину можно сделать и за три дня. Но проверять вы ее будете долго, потому что нельзя перепрыгнуть через этап, когда идет выяснение того, как она влияет на беременность и плод. Можно все ускорить, а вот беременность не ускоришь», — поясняет доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.