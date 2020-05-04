Стало известно, в каких районах Башкирии лечится больше пациентов с коронавирусом

В Чишминской и Бирской ЦРБ - по 8 пациентов, во второй и четвертой горбольницах Стерлитамака, а также в Туймазинской и Исянгуловской ЦРБ - по 7 пациентов, вБелорецкой и Мелеузовской ЦРБ - по 6 пациентов, в горбольнице №1 Октябрького - 5 пациентов, в горбольнице Сибая, инфекционной больнице Стерлитамака, Калтасинской и Верхнеяркеевской ЦРБ - по 4 пациента, в кожвендиспансере №1 Уфы и Кармаскалинскй ЦРБ - по 3 пациента, Учалинской ЦРБ, Республиканской кожвендиспансере, Баймакской, Янаульской и Аскинской ЦРБ- по 2 пациента. Еще в 12 стационарах республики - по одному пациенту.