«Все седые уже»: глава Башкирии сообщил о новой предотвращенной вспышке коронавируса

«В субботу мы провели не самое лучшее для себя время. Потому что мы допускали возможность очага в социальном учреждении Кумертау. До седины уже доходит. И так все седые уже сидим. Слава богу, система карантина сработала, и не занесли инфекцию», – рассказал он.