У прибывших в Башкирию вахтовиков подозревают наличие коронавируса

Напомним, глава региона сообщил о прибытии вахтовиков еще вчера. По словам Радия Хабирова, республика приняла земляков первой. Он отметил, что всем, кто прибыл придётся побыть определённое время на строжайшей изоляции, чтобы не подвергать риску других.