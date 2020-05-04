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У прибывших в Башкирию вахтовиков подозревают наличие коронавируса

4 мая 2020, 11:49
Фото: страница главы Башкирии
Глава Башкирии сообщил, что прибывшим вахтовикам продлят самоизоляцию на срок до 21 дня.

На оперативном совещании в правительстве региона сообщили, что теперь срок обсервации для вахтовиков, которые прибыли из Якутии, продлится до 21 дня вместо заявленных ранее двух недель.

«Мы должны создать условия: нормальное питание, нормальный быт, и данные заведения должны быть под охраной. Если нам придут другие указания – сделаем 14», – отметил Хабиров.

По его словам, из Якутии в Башкирию сейчас прибыли 4 борта с вахтовиками, всего – 400 человек. Всего жителей, которые оказались в опасной зоне – 1800.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин добавил, что среди прибывших вахтовиков из Якутии был обнаружен мужчина с признаками коронавируса, которого сейчас уже перевели в госпитальную базу, начата профилактическая лекарственная терапия.

Напомним, глава региона сообщил о прибытии вахтовиков еще вчера. По словам Радия Хабирова, республика приняла земляков первой. Он отметил, что всем, кто прибыл придётся побыть определённое время на строжайшей изоляции, чтобы не подвергать риску других.

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