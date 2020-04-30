В Башкирии назвали ориентировочную дату возобновления работы закрытых предприятий

— По тем прогнозам, которые нам дают, горизонт полноценного выхода на работу предприятий, которые сейчас находятся под запретом, давайте поставим 1 июня. Это важно для того, чтобы предприятия уже сейчас начинали думать и прогнозировать работу. Если ситуация изменится к лучшему, значит будем действовать сообразно ситуации, — подчеркнул глава региона.