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Министр здравоохранения сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Башкирии

4 мая 2020, 09:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Максим Забелин отчитался, в каком состоянии находятся инфицированные по состоянию на сегодняшний день.

На оперативном совещании в правительстве республики руководитель регионального министерства сообщил, что в Башкирии в настоящий момент госпитализировано 438 человек из 1102 заболевших коронавирусом.

Максим Забелин также подтвердил, что за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек, рост числа инфицированных он оуенил от 8 до 9%. При этом новых смертей от COVID-19 зарегистрировано не было.

По словам руководителя министерства, в удовлетворительном состоянии сейчас находятся 219 человек, в состоянии средней тяжести – 188 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ – 19 человек. Амбулаторно лечение получают 385 человек, с выздоровлением выписали 255 пациентов, причем только 70 за прошедшие сутки.

С пневмонией за прошедшие сутки госпитализировано 33 человека, выписано 22.

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