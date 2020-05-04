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Posted 4 мая 2020, 08:11

Published 4 мая 2020, 08:11

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 80 человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 80 человек

4 мая 2020, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информацию предоставили в федеральном центре мониторинга ситуации с коронавирусом.

По данным центра, в Башкирии к настоящему моменту зарегистрировано 1120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек.

О случаях смерти традиционно не сообщается, к настоящему моменту число умерших от коронавируса по-прежнему остается 14.

Сообщается, что в России за последние сутки подтвержден 10 581 случай в 82 регионах. Всего в России заболело 145 268 человек. Более подробная информация о заболевших будет предоставлена чуть позже.

Напомним, сегодня в республике введен масочный режим, Радий Хабиров обязал всех в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты.

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