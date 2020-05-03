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Posted 3 мая 2020, 15:22

Published 3 мая 2020, 15:22

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Жителям Башкирии бесплатно раздадут 50 тысяч масок и георгиевские ленточки

3 мая 2020, 15:22
Сюжет
Коронавирус 2021
Волонтеры раздают маски в общественных местах.

Сегодня, 3 мая, в Уфе волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски.

По уточненным данным, маски раздают в продуктовых магазинах, аптеках, на автозаправках и в других общественных местах. Маски раздают с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В каждый район Уфы должны поступить по пять тысяч масок. Еще по три тысячи масок будет передано волонтерам для бесплатной раздачи в городах Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Салават и Стерлитамак.

Раздача масок будет проводиться сегодня и завтра в первой половине дня.

Напомним, с завтрашнего дня в республике вводится обязательный масочный режим. Без них доступ в учреждения, на предприятия и в общественные места будет запрещен.

Вместе с масками волонтеры также будут заодно раздавать и георгиевские ленточки в канун 75-1 годовщины Великой Победы.

Адреса, где раздают маски, муниципалитеты публикуют на официальных сайтах проекта «Наша забота», а также добровольцы Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и волонтерского штаба Уфы и в соцсетях.

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