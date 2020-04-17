В Уфе курьер украл маски, подаренные жителям многоэтажного дома
17 апреля, 18:27ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Бесплатные маски, розданные жителям одного из домов в уфимском ЖК «Сосны», присвоил курьер. Его вычислили при помощи камер наблюдения.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
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Вот такие маски дарит управляющая компания в ЖК "Сосны"
Фото: Mkset.ru
В Уфе произошел случай, выходящий за рамки приличия. Управляющая компания, обслуживающая часть домов в ЖК «Сосны» в поселке 8 марта микрорайона Затон, решила закупить за свой счет по две маски для каждой семьи. Однако не все маски дошли до адресатов.
Так, в доме № 13 на улице Артезианской сотрудники управляющей компании оставили маски в почтовых ящиках. Однако макси пропали. Как оказалось, из присвоил курьер, который посетил дом. Его вычислить не составило труда: камеры видеонаблюдения зафиксировали визит вора и время кражи. Вору пришлось вернуть украденное.
Видео
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Видео: Mkset.ru
После такого неприятного инцидента жильцам остальных домов сотрудники управляющей компании решили лучше доставить маски лично.
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