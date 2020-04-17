В Уфе курьер украл маски, подаренные жителям многоэтажного дома

В Уфе произошел случай, выходящий за рамки приличия. Управляющая компания, обслуживающая часть домов в ЖК «Сосны» в поселке 8 марта микрорайона Затон, решила закупить за свой счет по две маски для каждой семьи. Однако не все маски дошли до адресатов.