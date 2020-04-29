Жителей Калужской области обязали носить маски

Отмечается, что данная мера необходима для недопущения ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе, пишет газета “Известия” 29 апреля.

В частности, жителям Калужской области необходимо носить маску в случае, если они выходят на улицу, идут в магазин или находятся вне дома.

Шапша добавил, что маски есть во всех аптеках региона. Также и.о. губернатора рекомендовал сшить маски самим в случае, если на них нет денег.

Также глава региона сообщил, что в скором времени при условии соблюдения мер безопасности, будут открыты парикмахерские, ремонтные мастерские; будет разрешена продажа семян и печатной продукции. При этом режим самоизоляции и обязательное соблюдение дистанции сохраняется.