Жителей Калужской области обязали носить маски

На территории Калужской области начал действовать режим обязательного ношения масок. Соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора региона Владислав Шапша.
Отмечается, что данная мера необходима для недопущения ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе, пишет газета “Известия” 29 апреля.
В частности, жителям Калужской области необходимо носить маску в случае, если они выходят на улицу, идут в магазин или находятся вне дома.
Шапша добавил, что маски есть во всех аптеках региона. Также и.о. губернатора рекомендовал сшить маски самим в случае, если на них нет денег.
Также глава региона сообщил, что в скором времени при условии соблюдения мер безопасности, будут открыты парикмахерские, ремонтные мастерские; будет разрешена продажа семян и печатной продукции. При этом режим самоизоляции и обязательное соблюдение дистанции сохраняется.
По состоянию на 28 апреля, в Калужской области число заразившихся коронавирусом составляет 772 человека, вылечились 32 человека, погибли 12.