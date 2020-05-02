В Башкирии за видеонаблюдение на ЕГЭ заплатят 61 млн рублей

При определении победителя будет учитываться не только цена контракта, но и наличие у исполнителей финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы и деловой репутации, специалистов определенного уровня квалификации. Заявки принимаются с 1 мая по 17 мая 2020 года.