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Posted 8 апреля 2020, 12:36

Published 8 апреля 2020, 12:36

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии из-за коронавируса отменили ряд экзаменов

В Башкирии из-за коронавируса отменили ряд экзаменов

8 апреля 2020, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщил министр образования в Башкирии Айбулат Хажин.

По его словам, Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен в связи с переходом на дистанционное обучение будут проводится в другом формате и в другое время.

По словам министра образования, ВПР будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме, однако пока что график для школ не утвержден.

«Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин.

Руководитель ведомства также сообщи, что сроки могут сдвинуться. ОГЭ, по его словам, в этом году будут проводить только по математике и русскому языку.

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