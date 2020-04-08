В Башкирии из-за коронавируса отменили ряд экзаменов

Posted 8 апреля 2020, 12:36
Published 8 апреля 2020, 12:36
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
По его словам, Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен в связи с переходом на дистанционное обучение будут проводится в другом формате и в другое время.
По словам министра образования, ВПР будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме, однако пока что график для школ не утвержден.
«Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин.
Руководитель ведомства также сообщи, что сроки могут сдвинуться. ОГЭ, по его словам, в этом году будут проводить только по математике и русскому языку.