Контроль и вседозволенность в Башкирии: как заканчивается первый месяц самоизоляции

С брифингов и оперативок еженедельно сыпятся поправки в местный указ о полной самоизоляции, их разрозненно передают местные СМИ на своем, не всегда понятном языке сенсаций. Параллельно придумываются другие поводы для штрафов — теперь вы будете отвечать за сигналы, которые невзначай может подать ваша машина или собака. В этом потоке очень легко потеряться, поскольку нет единого источника информации с четким и простым изложением всех правил для региона. Отчасти эту функцию выполняет сайт doroga02, но делает он это с опозданием и далеко не в полной мере. То есть жителям региона, чтобы не схлопотать штраф, необходимо либо вообще не выходить из дома, либо виртуально присутствовать на совещаниях в правительстве и министерствах, чтобы лично услышать, что можно, а что нельзя. При этом госструктуры, которые предположительно должны помочь не нарушать режим, к своим обязанностям, мягко говоря, равнодушны.