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Posted 29 апреля 2020, 06:36

Published 29 апреля 2020, 06:36

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Глава Башкирии попросил жителей готовиться к худшему сценарию из-за коронавируса

Глава Башкирии попросил жителей готовиться к худшему сценарию из-за коронавируса

29 апреля 2020, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Радий Хабиров сообщил, что главный урок в ситуации с коронавирусом — готовиться к худшему.

С таким заявлением глава региона выступил в рамках Первого международного форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Он отметил, что в ситуации с коронавирусом всегда что-то обязательно пойдет не так и она может стать еще хуже.

«Ситуация с пандемией показала, что все не так просто вокруг нас, нам следует ожидать и других подобных атак и иных угроз, и мы должны быть готовы», — сказал он. Глава также пояснил, что в случае с распространением коронавируса власти готовятся всегда к худшему сценарию, в связи с чем и были подготовлены почти 2,85 тысяч коек для лечения инфицированных.

«Но сейчас мы начинаем понимать, что нужно готовиться к гораздо более худшим последствиям. Возможно, их и не будет. Но если они произойдут, мы можем оказаться не готовы», — отметил глава Башкирии.

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