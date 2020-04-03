Юрист: «Постановление о штрафе в 15 тысяч за нарушение самоизоляции в Уфе незаконно»

- По этой статье наказывают тех, кто в принципе не имеет права выходить из дома (больные, контактировавшие с ними, прибывшие из-за рубежа). Обычного нарушителя привлекают по статье 20.61. Её недавно специально ввели в КоАП РФ для таких случаев. Наказание по этой статье намного мягче - от 1 до 30 тысяч рублей, - уточнил юрист.