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Posted 29 апреля 2020, 07:58

Published 29 апреля 2020, 07:58

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700

В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700

29 апреля 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По информации федерального портала Стопкоронавирус.рф, количество заболевших за сутки снова не стало меньше.

За прошедшие сутки в республики зарегистрировано 60 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего к текущему моменту, по официальным данным, коронавирусом болеет 691 человек.

Данных о погибших и выздоровевших в федеральном центре не привели. Таким образом, их количество остается прежним – 14 и 76 человек, соответственно.

Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.

Напомним, накануне было известно о 631 случае заболевания в Башкирии. В министерстве объяснили резкий рост заболевших увеличением лабораторных исследований.

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