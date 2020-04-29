В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700

Posted 29 апреля 2020, 07:58
Published 29 апреля 2020, 07:58
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
За прошедшие сутки в республики зарегистрировано 60 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего к текущему моменту, по официальным данным, коронавирусом болеет 691 человек.
Данных о погибших и выздоровевших в федеральном центре не привели. Таким образом, их количество остается прежним – 14 и 76 человек, соответственно.
Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.
Напомним, накануне было известно о 631 случае заболевания в Башкирии. В министерстве объяснили резкий рост заболевших увеличением лабораторных исследований.