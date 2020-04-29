«Никакого драматического сценария»: Минздрав Башкирии об очаге коронавируса в Белебее

— За последние сутки в министерство здравоохранения поступила масса обращений, что якобы имеется второй сценарий развития очага в медицинском учреждении Белебея. Хочу злопыхателей развеять — это не так. Там проводятся карантинные мероприятия, количество пациентов — 40, из них часть уже готова к выписке. Это плановая работа и связано это с тем, что у у нас был пациент, который был вовремя диагностирован, диагностированы все окружающие пациенты и никакого драматического сценария развития — закрытия, нарушения мер эпидбезопасности — нет, — отметил Максим Забелин.