mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2020, 10:28

Published 29 апреля 2020, 10:28

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

«Никакого драматического сценария»: Минздрав Башкирии об очаге коронавируса в Белебее

«Никакого драматического сценария»: Минздрав Башкирии об очаге коронавируса в Белебее

29 апреля 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге ведомства.

— За последние сутки в министерство здравоохранения поступила масса обращений, что якобы имеется второй сценарий развития очага в медицинском учреждении Белебея. Хочу злопыхателей развеять — это не так. Там проводятся карантинные мероприятия, количество пациентов — 40, из них часть уже готова к выписке. Это плановая работа и связано это с тем, что у у нас был пациент, который был вовремя диагностирован, диагностированы все окружающие пациенты и никакого драматического сценария развития — закрытия, нарушения мер эпидбезопасности — нет, — отметил Максим Забелин.

По данным минздрава РБ, всего в информационной системе зарегистрирован 691 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции (+60 за минувшие сутки). В ковид-госпитале на базе Белебеевской ЦРБ продолжают находиться на лечении 32 пациента. Все необходимое в больнице: СИЗы, медицинские препараты — имеются в достаточном количестве. В хирургическом корпусе, который находится на карантине с 17 апреля находятся 21 сотрудник и 43 пациента. У всех двукратно (второй — 28 апреля) взяты анализы на КОВИД-19. Окончательных результатов пока нет.

Ранее мы писали о том, что еще одна больница в Башкирии стала крупным очагом коронавируса как в РКБ.

Материалы по теме
Ученый-физик Митио Каку: «Коронавирус можно победить с помощью искусственного разума»В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700Минздрав Башкирии сообщил, сколько пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика