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Posted 29 апреля 2020, 10:09

Published 29 апреля 2020, 10:09

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Минздрав Башкирии сообщил, сколько пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Минздрав Башкирии сообщил, сколько пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

29 апреля 2020, 10:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве сообщили свежую информацию о состоянии и количестве заболевших на 29 апреля.

В региональном минздраве подтвердили, что по состоянию на 14:00 зарегистрирован 691 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Напомним, за прошедшие сутки заболели еще 60 человек.

Сообщается, что из больницы выписали 30 человек, всего за апрель выписали 106 человек. В стационарах на лечении остались 357 человек. Амбулаторно лечатся 211 человек.

Что касается состояния больных, то оно оценено, как удовлетворительное у 118 человек, в состоянии средней тяжести – 208 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 11 человек).

Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.

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