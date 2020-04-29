Минздрав Башкирии сообщил, сколько пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Posted 29 апреля 2020, 10:09
Published 29 апреля 2020, 10:09
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
В региональном минздраве подтвердили, что по состоянию на 14:00 зарегистрирован 691 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Напомним, за прошедшие сутки заболели еще 60 человек.
Сообщается, что из больницы выписали 30 человек, всего за апрель выписали 106 человек. В стационарах на лечении остались 357 человек. Амбулаторно лечатся 211 человек.
Что касается состояния больных, то оно оценено, как удовлетворительное у 118 человек, в состоянии средней тяжести – 208 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 11 человек).
Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.