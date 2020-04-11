В Башкирии психдиспансер закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус

Posted 11 апреля 2020, 09:55
Published 11 апреля 2020, 09:55
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Руководитель башкирского минздрава сообщил, что в Нефтекамском психоневрологическом диспансере подозревают вспышку коронавирусной инфекцией. По его словам, сейчас там зарегистрировано 12 заболевших острой респираторной вирусной инфекцией.
«Есть заболевшие, их 12 человек, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекцией. С учетом того, что это замкнутое учреждение. Там постояльцы живут там постоянно круглогодично, и они имеют массу сопутствующих патологий. Это не дееспособные жители. У нас начали мероприятия карантина. У постояльцев, сотрудников будут произведены все лабораторные исследования. Предварительно у нас у одного есть сомнительный результат,в связи с этим вместе с нашими коллегами из Роспотребнадзора у нас отрабатываются все необходимые мероприятия, связаные с карантином», – рассказал он.
На брифинге в минздраве Башкирии сообщили, что на данный момент зафиксировано 66 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 26. Ранее на федеральном ресурсе СтопКоронавирус.рф сообщалось, что всего заболевших в республике 65.
Министр здравоохранения Максим Забелин также сообщил, от чего скончался второй умерший с коронавирусом пациент.