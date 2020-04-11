Минздрав Башкирии сообщил о первом умершем от коронавируса

Напомним, что первая умершая с коронавирусом была 80-летняя Насима Нургалиевоа, которая скончалась Республиканской клинической больнице. Женщина несколько месяцев лечилась в неврологическом отделении и перенесла тяжелую операцию. После ее смерти выяснилось, что она мать популярного в регионе певца Анвара Нургалиева. Известный сын женщины рассказал Медиакорсети, что по этому случаю в социальных сетях началась травля против него, хотя его анализ оказался отрицательным.