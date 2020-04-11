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Posted 11 апреля 2020, 09:36

Published 11 апреля 2020, 09:36

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Минздрав Башкирии сообщил о первом умершем от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил о первом умершем от коронавируса

11 апреля 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом он сообщил на оперативном совещании по распространению коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге сообщил, что в период распространения коронавируса в Башкирии с инфекцией коронавируса умерли два человека.

«Напомню, что первый пациент – это пациентка РКБ имени Куватова, причиной смерти явилось ее основное заболевание, а не острая коронавирусная инфекция. К сожалению, у нас скончался еще один пациент, причиной смерти которого является уже вирусная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией», – прокомментировал смерти руководитель ведомства.

Ранее предварительно сообщалось о погибшем с коронавирусом в Мелеузе, однако повторный анализ не подтвердил наличие вируса. После проведения анализа, карантин в Мелеузовской ЦРБ был снят.

Сегодня, 11 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные распространении коронавирусной инфекции в регионе. По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 66 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 26. Ранее на федеральном ресурсе СтопКоронавирус.рф сообщалось, что всего заболевших в республике 65.

Напомним, что первая умершая с коронавирусом была 80-летняя Насима Нургалиевоа, которая скончалась Республиканской клинической больнице. Женщина несколько месяцев лечилась в неврологическом отделении и перенесла тяжелую операцию. После ее смерти выяснилось, что она мать популярного в регионе певца Анвара Нургалиева. Известный сын женщины рассказал Медиакорсети, что по этому случаю в социальных сетях началась травля против него, хотя его анализ оказался отрицательным.

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#Общество#Новости#Карантин
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