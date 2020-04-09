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Posted 9 апреля 2020, 08:45

Published 9 апреля 2020, 08:45

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии число больных с подозрением на коронавирус стремительно растет — Минздрав

В Башкирии число больных с подозрением на коронавирус стремительно растет — Минздрав

9 апреля 2020, 08:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Оперативные данные на 10 часов 9 апреля министр здравоохранения озвучил на оперативном совещании в правительстве республики.

— С клиникой ОРВИ из числа прибывших из неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции госпитализировано в стационарах республики 142 человека, из них 10- дети. На самоизоляции находится 4245. В обсерваторах Уфы — 5 человек.

Максим Забелин отметил, что ежедневно проводится мониторинг всех случаев острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний — они обследуются на коронавирусную инфекцию и находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, на данный момент имеется 22 подвтержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. Шестеро пациентов уже выписаны по выздоровлению.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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