После нерабочего месяца из-за коронавируса жителей Башкирии снова ждут выходные

Posted 9 апреля 2020, 07:04
Published 9 апреля 2020, 07:04
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
Минтруда Башкирии сообщило, что отдых продлится на майских каникулах восемь дней. В честь Дня весны и руда предстоит пятидневный отдых с 1 по 5 мая включительно. После придется немного поработать с 6 по 8 мая.
Следом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне идут нерабочие праздничные дни с 9 по 11 мая. На один час сократят рабочие дни 30 апреля и 8 мая.
Напомним, что до 30 апреля Владимир Путин по всей России объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.