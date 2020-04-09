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Posted 9 апреля 2020, 07:04

Published 9 апреля 2020, 07:04

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

После нерабочего месяца из-за коронавируса жителей Башкирии снова ждут выходные

После нерабочего месяца из-за коронавируса жителей Башкирии снова ждут выходные

9 апреля 2020, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Праздничные выходные в республике пройдут в мае.

Минтруда Башкирии сообщило, что отдых продлится на майских каникулах восемь дней. В честь Дня весны и руда предстоит пятидневный отдых с 1 по 5 мая включительно. После придется немного поработать с 6 по 8 мая.

Следом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне идут нерабочие праздничные дни с 9 по 11 мая. На один час сократят рабочие дни 30 апреля и 8 мая.

Напомним, что до 30 апреля Владимир Путин по всей России объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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