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В Башкирии на шесть человек увеличилось количество зараженных коронавирусом

9 апреля 2020, 07:23
Фото: pixabay.com
Об этом на оперативном совещании сказал Радий Хабиров.

Сегодня, 9 апреля, глава республики Радий Хабиров заявил об увеличении количества больных коронавирусом. Теперь в республике 22 пациента с подтвержденным диагнозом. Цифры были озвучены на оперативном совещании, посвященном вопросам распространения коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров отметил, что ситуация на данный момент идет по нарастающей. Если вчера было всего 16 заразившихся, то сейчас количество увеличилось на 6 человек. Глава республики считает, что заболевших гораздо больше, просто результаты многих тестов пока неизвестны.

Накануне региональный штаб Минздрава озвучил, что в Башкирии из числа заразившихся выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус. На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

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