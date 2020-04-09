В Башкирии на шесть человек увеличилось количество зараженных коронавирусом

Накануне региональный штаб Минздрава озвучил, что в Башкирии из числа заразившихся выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус. На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.