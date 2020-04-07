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В Уфе школьникам, которые не смогли учиться дистанционно, привезли задания на бумаге

7 апреля 2020, 05:27
Фото: pixabay.com
Данный вопрос обсудили на оперативке в мэрии Уфы.

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, начальник столичного управления образования Елена Хаффазова рассказала об итогах первого дня дистанционного обучения.

По ее словам, в Уфе в целом дистанционное обучение прошло нормально. Хотя не обошлось и без неполадок, в основном связанных с техническими сбоями. Некоторым школьникам, учителям и родителям пришлось понервничать.

Так, на площадке Zoom были отмечены задержки с авторизацией, на платформе uchi.ru зависали карточки и не подгружались решения, которые вводили дети.

В итоге около двух процентов детей по техническим причинам не смогли принять участие в дистанционном обучении. Им позднее были отправлены учебные кейсы на электронную почту или же доставлены домой в бумажном виде.

Елена Хаффазова отметила, что разработчики учебных платформ федерального уровня, по ее сведениям, обещали оперативно внести изменения в свои программы и обеспечить в дальнейшем их безукоризненную работу.

По ее словам, 1% уфимских детей не имеют возможности заниматься онлайн из-за отсутствия девайсов. Судя по всему, это объясняется уровнем материального состояния семей. Для них задания отправлялись через гаджеты родителей. Как такие дети смогут отправить ответы обратно учителям и насколько такое обучение может быть эффективно, глава столичного управления образования не пояснила.

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