В Уфе школьникам, которые не смогли учиться дистанционно, привезли задания на бумаге

По ее словам, 1% уфимских детей не имеют возможности заниматься онлайн из-за отсутствия девайсов. Судя по всему, это объясняется уровнем материального состояния семей. Для них задания отправлялись через гаджеты родителей. Как такие дети смогут отправить ответы обратно учителям и насколько такое обучение может быть эффективно, глава столичного управления образования не пояснила.