В Башкирии первый день дистанционного обучения начался со сбоев в работе

— Для учащихся школ сегодня первый пробный день. Где-то сегодня были сбои, в связи с чем у нас были обращения. Это связано с тем, что одномоментно в сети было порядка 500 тысяч подключений. Все технические вопросы сейчас решаются. Проблемы, которые у нас сегодня возникли, изучаются и по возможности устраняются, — прокомментировала советник отдела по работе с обращениями в соцсетях Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Ляйсан Хайртдинова.