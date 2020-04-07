Прокуратура опротестовала штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции в Уфе

- В моей практике принесение прокуратурой протеста по делу об административном правонарушении в интересах нарушителя первый случай. К сожалению, это весьма редкий случай когда надзорное ведомство поступило таким образом, - пояснил Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин. - Между тем, это не первый случай, когда местные суды выносят "эксклюзивные" по своему содержанию судебные акты. Так, в 2016 году Уфимский районный суд уже выносил приговор в отношении моего подзащитного в квалификации, которая до сих пор является единственной в судебной практики России. Вы только представьте - Уголовный кодекс РФ действует с 1997 года, а приговор существует в единственном экземпляре . Только в том случае прокуратура проигнорировала мои доводы, хотя они были очевидны.