Назван возможный источник заражения коронавирусом пациентки, умершей в больнице в Уфе

Напомним, подробности этого печального события сегодня сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. 80-летняя женщина, госпитализированная два месяца назад с ишемической болезнью сердца и множеством других серьезных диагнозов, скончалась от опухоли мозга. Но сделанный при вскрытии анализ на коронавирус внезапно дал положительный результат.