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Назван возможный источник заражения коронавирусом пациентки, умершей в больнице в Уфе

7 апреля 2020, 07:44
Фото: Facebook.com
Об этом сообщил информированный источник, близкий к ситуации.

Медиакорсети стал известен предположительный источник заражения коронавирусом пожилой женщины, которая скончалась в Республиканской клинической больнице

Напомним, подробности этого печального события сегодня сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. 80-летняя женщина, госпитализированная два месяца назад с ишемической болезнью сердца и множеством других серьезных диагнозов, скончалась от опухоли мозга. Но сделанный при вскрытии анализ на коронавирус внезапно дал положительный результат.

После этого в РКБ был объявлен карантин, несколько пациентов и медиков, контактировавших с умершей пациенткой, изолированы. Устанавливаются их все возможные контакты.

Как стало известно Медиакорсети от информированного источника, близкого к ситуации, пожилая пациентка могла заразиться коронавирусной инфекцией от своего сына, который много ездил в Москву и Санкт-Петербург в последнее время.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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