В Башкирии в больнице изолированы из-за подозрения на коронавирус сразу 500 человек

- Да, деятельность нашей больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции. Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались с больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат, - сообщила главврач РКБ. - Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдить, чем недобдить». Ждём остальных результатов! Но при этом мы не сидим сложа руки - продолжаются операции, работа над документацией.