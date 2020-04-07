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В Башкирии в больнице изолированы из-за подозрения на коронавирус сразу 500 человек

7 апреля 2020, 10:42
Фото: 2gis.ru
Информацию уточнили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии.

Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Республиканской клинической больнице.

Напомним, накануне стало известно, что в центральной больнице республики объявлен карантин в связи с опасностью распространения коронавируса. Позднее выяснилось, что данный диагноз был подтвержден в результате вскрытия у 80-летней пациентки, умершей от совершенно иного набора заболеваний.

В итоге на карантин были определены все, кто мог контактировать с умершей пациенткой, а также по цепочке другие пациенты и медики, на кого мог распространиться вирус.

- Мероприятия проводятся, как полагается. Все об этом знали. Психологически не готовы, - такой комментарий дала заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, - РКБ Куватова - на карантине. Около 500 в учреждении на изоляции. Остальные - дома на самоизоляции.

Ситуацию ранее также прояснила в соцсетях и главный врач РКБ Эльза Сыртланова.

- Да, деятельность нашей больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции. Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались с больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат, - сообщила главврач РКБ. - Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдить, чем недобдить». Ждём остальных результатов! Но при этом мы не сидим сложа руки - продолжаются операции, работа над документацией.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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