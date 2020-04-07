Минздрав Башкирии дал последние данные о ситуации с коронавирусом в республике

В целом, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 88 человек. За последние сутки в России подтверждено 1154 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 494. За сутки в стране умерло 11 пациентов с коронавирусом, а за весь период ушли из жизни 58 пациентов с подвтрежденным диагнозом "коронавирус".