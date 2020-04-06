В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

Ранее мы писали о том, что в Уфе изолировали врачей после операции пациентке с подозрением на коронавирус. Группа сотрудников Республиканского кардиодиспансера сейчас оказалась в режиме самоизоляции после выполненной операции на сердце. В кардиодиспансере медицинская бригада сделалаоперацию на сердце женщине, которая контактировала с зараженным коронавирусом человеком. Сообщается также, что медики знали об опасном контакте пациентки и тем не менее решили ее оперировать. Операция прошла успешно.