Помощник депутата раскритиковал условия госпитализации в инфекционной больнице в Уфе

Из всего, что описал Константин, его собеседников больше всего возмутил тот факт, что к нему на дом приходили врачи без всяких защитных костюмов, лишь в масках, в том числе в самодельных, у терапевтов не было при себе ни пульсоксиметра, ни градусника. В конце визита первый навестивший пациента доктор посоветовала пациенту, по его словам, молиться, чтобы у него не обнаружили коронавирус.