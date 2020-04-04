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Помощник депутата раскритиковал условия госпитализации в инфекционной больнице в Уфе

4 апреля 2020, 18:33
Фото: Facebook.com
Предприниматель Константин Лукманов возмущен отношением медперсонала и нарушениями со стороны медиков.

Сегодня, 4 апреля, в Фейсбуке появился пост уфимского предпринимателя и помощника депутата Госсобрания РБ Константина Лукманова, в котором он с возмущением изложил свое недовольство условиями госпитализации в инфекционной больнице. Свое сообщение Константин озаглавил так: «Крах отечественной медицины или промахи отдельных специалистов?».

Суть его претензий в том, что за девять дней с момента появления тревожных симптомов ему так и не смогли поставить диагноз.

Фото: Facebook.com

Из всего, что описал Константин, его собеседников больше всего возмутил тот факт, что к нему на дом приходили врачи без всяких защитных костюмов, лишь в масках, в том числе в самодельных, у терапевтов не было при себе ни пульсоксиметра, ни градусника. В конце визита первый навестивший пациента доктор посоветовала пациенту, по его словам, молиться, чтобы у него не обнаружили коронавирус.

Фото: Facebook.com

Константин, находясь дома, дважды вызывал «скорую», когда его температура превысила 39 градусов. Со второго раза его увели в инфекционную больницу. Мазок на коронавирус у него все-таки взяли.

Константин выложил фотографию общей палаты, в которой его, судя по всему, изолируют в ожидании результатов обследования.

Фото: Facebook.com

Проведенным обследованием Константин также не доволен. Компьютерный томограф ему так и не сделали, даже когда он предложил оплатить стоимость данного исследования, а анализ крови взяли только после того, как он опубликовал свое сообщение в соцсетях.

Его послание вызвало широкий резонанс. На основании него комментаторы усомнились, что реальная картина в больницах соответствует той, которую показывают по телевизору и представляют на брифингах.

На упреки Константина в рамках обсуждения откликнулась и главный врач республиканского Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак, которая почти ежедневно принимает участие в брифингах.

- Я не вправе публично озвучивать результаты исследования, но они готовы, - пояснила Анна Казак. - Все контактные лица делятся на 1-го «близко» и 2-го порядка, все они подлежат изоляции (в том числе самоизоляции), обследованию и исследованию на covid.

Чуть позже свой комментарий журналистам представила и другой частый участник брифингов – заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. Она подтвердила, что медики ждут результаты обследования Константина Лукманова и сообщат о них завтра, на брифинге, или же в понедельник.

- С поликлиникой в понедельник разбираться буду. Ретроспективно, так сказать. С внутренним контролем и оргвыводами, - пообещала Ирина Кононова.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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