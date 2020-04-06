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Власти Башкирии высчитали оптимальное время пребывания вне дома во время самоизоляции

6 апреля 2020, 07:54
Фото: pravitelstvorb.ru
Об этом сообщили на оперативке в правительстве РБ.

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы региона Александр Сидякин в своем докладе обозначил время, которое в условиях самоизоляции люди могут провести вне дома.

Прежде всего, предполагается, что жители республики должны будут перед выходом из дома пройти регистрацию на портале дорога02.рф, который начнет работу в ближайшие дни. При этом нужно будет указать цель и пункт назначения.

Полученное разрешение необходимо будет распечатать либо хотя бы сохранить на телефон, чтобы можно было его показать в случае общения с полицией или другими проверяющими. Список возможных целей такой поездки также ограничен.

Время такой поездки ограничено полутора часами.

Указ, в котором будут обозначены все эти моменты, будет подписан и опубликован сегодня сразу же после окончания оперативного совещания в правительстве.

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