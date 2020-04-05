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Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии: «Коронавирус – сезонная инфекция»

5 апреля 2020, 17:01
Фото: Facebook.com
Анна Казак рассказала, что может ожидать жителей республики в ближайшие месяцы.

Накануне, 4 апреля, на сайте РБК-Уфа вышло интервью с главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анной Казак.

В рамках беседы она еще раз проговорила уже не раз звучавшие ранее тезисы о необходимости соблюдать гигиену и самоизоляцию, а также высказала мнение о сути коронавирусной инфекции.

По мнению Анны Казак, распространение инфекции может пойти на спад ближе к лету. Даже с учетом того, что до завершения эпидемиологических процессов еще далеко, специалисты склоняются к мнению, что это все же сезонная инфекция, которая, соответственно, должна развиваться от января до мая, как грипп или ОРВИ. Значит, коронавирус должен ослабеть к лету.

Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено 10 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, три человека уже выписаны, состояние семерых удовлетворительное. С подозрением на коронавирус госпитализированы 89 человек.

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