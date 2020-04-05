Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии: «Коронавирус – сезонная инфекция»

По мнению Анны Казак, распространение инфекции может пойти на спад ближе к лету. Даже с учетом того, что до завершения эпидемиологических процессов еще далеко, специалисты склоняются к мнению, что это все же сезонная инфекция, которая, соответственно, должна развиваться от января до мая, как грипп или ОРВИ. Значит, коронавирус должен ослабеть к лету.