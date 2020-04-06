Главный врач Центра эпидемиологии развеял мифы и страхи о коронавирусе

Что касается масок, то их должен в первую очередь носить больной человек, чтобы не распространять воздушно-капельные инфекции. Маски рекомендуется сейчас носить всем, но правильно, чтобы был закрыт нос и рот. Носить нужно от двух до трех часов, а потом менять.