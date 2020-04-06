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Главный врач Центра эпидемиологии развеял мифы и страхи о коронавирусе

6 апреля 2020, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан Анна Казак сказала, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят.

По ее словам, коронавирус опасен тем, что поражает в основном пожилое население. Но так как неизвестно, как будет проходить эпидпроцесс территориально, ровно поэтому и нужно соблюдать требования медиков, рассказала она в интервью РБК-Уфа.

Анна Казак выразила мнение, что в республике эпидемия только начинается. В настоящий момент, по ее словам, только завозные случаи, поэтому важно соблюдать правила гигиены и самоизоляции.

По ее словам, сейчас лучше находится дома и выходить на улицу, чтобы купить продукты и лекарства. На улице стоит придерживаться рекомендаций врачей и держаться друг от друга на расстоянии полутора метров.

Что касается масок, то их должен в первую очередь носить больной человек, чтобы не распространять воздушно-капельные инфекции. Маски рекомендуется сейчас носить всем, но правильно, чтобы был закрыт нос и рот. Носить нужно от двух до трех часов, а потом менять.

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