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Минздрав Башкирии сообщил о результатах теста помощника депутата на коронавирус

5 апреля 2020, 12:45
Фото: Facebook.com
Ранее Константин Лукманов пожаловался на лечение в инфекционной больнице Уфы.

Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова озвучила результаты теста на коронавирус Константина Лукманова, помощника депутата Госсобрания РБ.

По данным чиновника, результат теста показал, что мужчина не заражен коронавирусом. Однако он действительно болен. Сегодня ему сделают КТ легких и определят дальнейшую тактику лечения.

Напомним, ранее Константин Лукманов пожаловался, что целую неделю не мог добиться госпитализации, несмотря на высокую температуру.

Он также рассказал в социальных сетях, что после госпитализации в инфекционную больницу диагноз ему так и не поставили в течение нескольких дней. Тем временем его состояние все еще оставалось тяжелым, а температура – высокой.

Лукманов также отметил, что врачи. приезжавшие к нему домой, не носили защитные костюмы, несмотря на то, что он предупреждал о своем контакте с прибывшим из Москвы человеком.

Его пост в социальных сетях вызвал широкий резонанс. Многие усомнились, что действительная картина в башкирских больницах на самом деле отличается от той, которую показывают чиновники на брифингах.

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