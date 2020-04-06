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Власти Башкирии планируют поддержать «уязвимые» отрасли экономики на 15 млрд рублей

6 апреля 2020, 04:04
Фото: pravitelstvorb.ru
В правительстве республики утвердили перечень тех отраслей, который в первую очередь получат господдержку.

Согласно распоряжению главы региона, в План первоочередных мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса в мире вошли 15 отраслей. Среди них – туристический и гостиничный бизнес, сфера общепита, салоны красоты, химчистки, допобразование взрослых и детей, выставочная деятельность, санатории, производство художественных и народных промыслов, event-сфера.

В список мер поддержки вошли, например, освобождение от уплаты налогов на имущество организаций субъектов МСП, снижение или полная отмена земельного налога, грант на разработку цифровых предложений для бизнеса, торговли в интернете, адресная поддержка предпринимателей в ТЦ и т.д.

Ранее власти республики представили план поддержки экономики 27 марта. Глава республики Радий Хабиров назвал его беспрецедентным – ни в одном регионе подобных мер поддержки экономики нет.

Напомним, согласно данным уполномоченного по правам предпринимателей Флюра Асадуллина, в Башкирии из-за коронавируса могут разориться от 20 до 30% компаний среднего и малого бизнеса, без работы в карантин могут остаться тысячи граждан.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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