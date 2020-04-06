Власти Башкирии планируют поддержать «уязвимые» отрасли экономики на 15 млрд рублей

В список мер поддержки вошли, например, освобождение от уплаты налогов на имущество организаций субъектов МСП, снижение или полная отмена земельного налога, грант на разработку цифровых предложений для бизнеса, торговли в интернете, адресная поддержка предпринимателей в ТЦ и т.д.