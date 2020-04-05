Власти Башкирии заверили, что не бросят туристов за границей из-за коронавируса

— То, что временно приостановлены полеты, не означает, что никто не будет заниматься судьбами наших соотечественников, оказавшихся за границей сейчас. Решение принято на федеральном уровне, через МИД ведется работа по данному вопросу. На эти цели выделены более 500 миллионов рублей. На эти средства им будет оплачено проживание, — уточнил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.