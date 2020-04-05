Власти Башкирии просят жителей не смотреть фильмы в будни с 10 утра до 14:30 часов

- Уважаемые взрослые! Мы с вами можем обойтись завтра с 10 до 14:30 без фильмов, без мультфильмов, без музыки, без сказок, без книг, которые можно читать в интернете. Давайте дадим возможность нашим детям учиться, - обратилась к населению начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.