В минздраве Башкирии опубликовали последние сведения о ситуации с коронавирусом

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов выросло до 355. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Скончались от осложнения из-за коронавируса за сутки два человека, а в целом за все время пандемии - 45 человек по всей стране.