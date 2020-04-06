Глава Башкирии назвал срок, когда можно будет ездить в сады без угрозы штрафа

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обозначил срок, когда жители республики смогут ездить на работу на свои садовые участки.
- Прошу немного потерпеть, - попросил Радий Хабиров.
По его словам, после 16.00 10 апреля уже можно будет наведываться на садовые участки.
Помимо этого, на оперативке Радий Хабиров сказал, что режим полной самоизоляции в Башкирии точно продлится еще неделю, а затем он может быть смягчен, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Чтобы ездить в сады, необходимо будет регистрироваться с указанием пункта назначения и цели поездки на портале дорога02.рф, который начнет работать в ближайшее время.
Поездка в сад предполагается только на один садовый участок в неделю.