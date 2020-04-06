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Глава Башкирии назвал срок, когда можно будет ездить в сады без угрозы штрафа

6 апреля 2020, 07:19
Фото: Youtube.com
Радий Хабиров заявил об этом на оперативке в правительстве РБ.

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обозначил срок, когда жители республики смогут ездить на работу на свои садовые участки.

- Прошу немного потерпеть, - попросил Радий Хабиров.

По его словам, после 16.00 10 апреля уже можно будет наведываться на садовые участки.

Помимо этого, на оперативке Радий Хабиров сказал, что режим полной самоизоляции в Башкирии точно продлится еще неделю, а затем он может быть смягчен, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Чтобы ездить в сады, необходимо будет регистрироваться с указанием пункта назначения и цели поездки на портале дорога02.рф, который начнет работать в ближайшее время.

Поездка в сад предполагается только на один садовый участок в неделю.

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