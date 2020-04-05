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В Башкирии учителя должны были раздать школьные нетбуки детям, у которых нет девайсов

5 апреля 2020, 10:02
Фото: pixabay.com
Об этом говорили на ежедневном брифинге.

Сегодня, 5 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в Башкирии, очень подробно обсудили вопрос организации дистанционного обучения в школах республики.

Уроки будут идти 30 минут с переменками по 5 минут, а также одной большой переменой по 20 минут, когда можно будет пообедать.

Семьям, в которых растут несколько детей или отсутствуют компьютеры, рекомендовано передать школьные нетбуки, на которых дети работали в школах. Таким образом удалось снизить число детей, которые не смогут заниматься онлайн, до 12 тысяч.

В целом известно, что в Башкирии 616 преподавателей не имеют возможность вести уроки онлайн из-за отсутствия интернета. Интернет-провайдеров попросили помочь в решении данного вопроса.

Известно также, что 93 школы республики не подключены к интернету. Как отметил на брифинге глава министерства цифрового развития госусправления РБ Геннадий Разумикин, решить данный вопрос предполагается до 2021 года.

- Если бы мы знали, что возникнет такая ситуация, то, конечно, постарались бы обеспечить школы интернетом еще в прошлом году. Но никто не ожидал, что может случится подобное, - отметил Геннадий Разумикин.

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