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У заболевшего вахтовика из поезда Москва-Белорецк коронавирус не обнаружен

4 апреля 2020, 12:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях.

У мужчины, который в тяжелом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус — отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром.Сейчас пациент по-прежнему находится в Белорецкой инфекционной больнице, его состояние — среднее. Желаю ему скорейшего выздоровления! — написал Андрей Иванюта.

Напомним, 2 апреля стало известно, что примерно в час ночи на станции Инзер с поезда № 676 был госпитализирован 26-летний мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина намеревался добраться до Белорецка, в пути он почувствовал ухудшение состояния, повышение температуры до 37,8 градусов. Сам пассажир пояснил, что за границей не был, возвращался с работы вахтовым методом, но при этом ранее он общался с человеком, зараженным коронавирусом. Мужчина был незамедлительно госпитализирован специализированной бригадой в изолированный бокс в Белорецкую ЦРБ. Всех, кто контактировал с заболевшим в пути из числа пассажиров и сотрудников железной дороги, также обследовали на коронавирус.

Напомним, на 4 апреля в Башкирии выявлено 10 человек, зараженных коронавирусом, трое из них уже вылечились и выписались из больницы. В больницах региона находятся 85 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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