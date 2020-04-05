Двоечникам в радость: В Башкирии призвали учителей временно отказаться от «2» и «3»

— Мы порекомендовали нашим учителям отказаться от оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». «Двойки» и «тройки» однозначно в электронном журнале на этой неделе появлятся не будут. Учимся только на «хорошо» и «отлично», — сообщил глава министерства.