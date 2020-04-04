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Уфимский обсерватор принял первых четырех человек, вернувшихся из других стран

4 апреля 2020, 07:16
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Первый региональный обсерватор, развернутый на базе профилактория ООО «Родник здоровья», обеспечивает полную изоляцию на 14 дней граждан, прибывающих из зарубежных государств, при отсутствии у них признаков инфекционного заболевания и жилья для самоизоляции. Для организации работы обсерватора из резервного фонда Правительства РБ выделено 16,7 млн руб.

На сегодняшний день в уфимском обсерваторе находятся 4 гражданина из Египта, Израиля, Индии и Молдавии. Он рассчитан на размещение 84 человек.

Дополнительно Госкомитет РБ по ЧС готов развернуть в регионе еще три обсерватора — в Уфимском районе, г. Октябрьский и в Абзелиловском районе — с собственниками объектов уже заключены предварительные договоры на аренду их баз.

Охраняет действующий обсерватор частная компания.

Прием заявок на обсервацию от граждан производится через телефон горячей линии Минздрава РБ: 8-(347)-286-58-27.

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