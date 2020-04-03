В минздраве Башкириии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны трое, хотя в федеральных источниках говорилось о четырех выписанных.