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В Башкирии мужчина запер дверь в магазине якобы из-за угрозы коронавируса

3 апреля 2020, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Утихомирить дебошира удалось только при помощи полицейских.

О самоуправстве 50-летнего жителя города Октябрьского сообщили в МВД по Башкирии. По данным пресс-службы ведомства, мужчина вошел в магазин и неожиданно встал в дверях, чтобы никого не впускать и не выпускать.

Свои действия он объяснял желанием соблюдать самоизоляцию и сопровождал свои указания нецензурной бранью, на замечания не реагировал.

Чтобы утихомирить дебошира, сотрудники торговой точки вызвали полицию. Нарушителя скрутили и доставили в отделение, где был составлен административный протокол. Позже ему назначили штраф.

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