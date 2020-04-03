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Известна свежая информация о заболевших коронавирусом в Башкирии

3 апреля 2020, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Свежие данные поступили из федерального центра.

Сайт СтопКоронавирус.рф обновил информацию о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии.

Согласно последним данным, в республике из стационарных учреждений выписаны четверо. Новых заболевших нет. Таким образом, на лечении остаются 6 человек.

Ранее на оперативном совещании с главой Башкирии передавали о трех выписанных. Всего были госпитализированы жители Уфы, Дюртюлей и Кумертау.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев в 78 регионах, число выписанных пациентов выросло до 281.

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